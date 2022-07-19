Причина смерти Русланы Писанки: звезда сериала Сваты умерла на 57-м году жизни

Руслана Писанка Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ночь на вторник, 19 июля, в возрасте 56 лет из жизни ушла украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка, которая стала известна по своим ролям в комедиях «Кавказская пленница» (2014) и «Ржевский против Наполеона» (2012), сериале «Сваты-4» и других.

О кончине актрисы сообщили сразу несколько украинских изданий. При этом причина смерти телеведущий не указывается, однако, согласно приведенным данным, недавно у нее обнаружили тяжелое заболевание. С февраля этого года Руслана Писанка находилась на лечении в Германии. Точный диагноз близкие не разглашают.

Напомним, Руслана Писанка родилась в 1965 года в Киеве. Она окончила режиссерский факультет Киевского государственного института культуры, а начала свою актерскую карьеру с нескольких телепроектов, в том числе «Женский клуб» и «Страна советов».