Зеленский сменил глав управления Службы безопасности Украины в пяти областях

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых начальников управления Службы Безопасности страны (СБУ) в пяти областях, что следует из опубликованных на его сайте указов.

Речь идет о назначении новых глав управления СБУ в Харьковской, Сумской, Полтавской, Закарпатской и Днепропетровской областях.

Напомним, накануне Зеленский подписал указы о снятии с должностей генпрокурора Ирины Венедиктовой и исполнявшего обязанности главы СБУ Ивана Баканова за множественные факты госизмены сотрудников двух ведомств. Замглавы офиса Зеленского Андрей Смирнов позже уточнил, что эти лица отстранены на время проведения расследований.

Кроме этого, Зеленский заявил, что в СБУ проводится кадровая ревизия, решается вопрос об увольнении 28 должностных лиц по причине “неудовлетворительных результатов работы”.

Ранее Зеленский сменил командующего Операцией объединенных сил (ООС). Вместо генерал-лейтенанта Александра Павлюка им стал генерал-майор Эдуард Москалев.