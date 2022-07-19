Рада Украины уволила Ивана Баканова с должности главы СБУ Фото: REUTERS

Верховная Рада уволила Ивана Баканова с должности главы Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщила член парламентской фракции «Слуга народа» Галина Янченко.

«Баканова уволили с должности. Теперь официально. Верховная рада проголосовала за такое решение», - написала парламентарий в своем Telegram-канале, отметив, что Баканова в зале заседаний Верховной рады не было, а само рассмотрение вопроса об увольнении было «достаточно формальным».

Напомним, 17 июля, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении от занимаемой должности генерального прокурора страны Ирины Венедиктовой «в соответствии с частью второй статьи 11 закона Украины «О правовом режиме военного положения»», а другим указом приняла решение об отстранении главы Службы безопасности Украины (СБУ) по статье о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей. При этом украинский лидер объяснил увольнение Ивана Баканова многочисленными фактами государственной измены в ведомстве.

Как писал сайт kp.ru, позже заместитель главы офиса украинского президента Андрей Смирнов заявил, что отстранение с должностей генпрокурора и главы СБУ не означает их увольнения, уточнив, что окончательное решение будет принято Зеленским по итогам служебных проверок и расследований.