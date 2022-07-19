Китай опроверг слухи о приглашении в Пекин четырех лидеров стран Евросоюза

Китай не подтвердил, что отправлял приглашения в Пекин лидерам стран ЕС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) КНР Чжао Лицзянь опроверг сообщения средств массовой информации о приглашениях в Пекин, якобы направленных четырем лидерам стран-участниц Евросоюза. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе брифинга во вторник, 19 июля 2022 года.

"Я не знаю, откуда они получили эту информацию. Это неправда", - подчеркнул Лицзянь.

Согласно не подтвердившимся слухам, приглашения посетить столицу Китая получили канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, а также лидеры Италии и Испании.

Как ранее писал сайт kp.ru, Чжао Лицзянь напомнил в соцсети Twitter о множестве жертв и страданий, которые принесли военные операции США во Вьетнаме, Косово, Афганистане и Ираке.

Напомним, министерство национальной обороны Китая потребовало от Соединенных Штатов отменить сделку с Тайванем по продаже вооружения на 108 миллионов долларов.