Россия заняла 50-е место в «Индексе паспортов мира» Фото: Александр Подгорчук

Россия стала 50-й в рейтинге «Индекс паспортов мира». Об этом сказано в пресс-релизе швейцарской консалтинговой компании Henley & Partners. Результаты основаны на данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Как передает «Известия», согласно денным рейтинга, владельцы российских паспортов на практике отрезаны от остального мира больше, чем когда-либо, что в свою очередь связано со сложностями в получении виз, а также закрытием воздушного пространства Европейского союза, Австралии, Японии, Новой Зеландии, Канады, США и Великобритании. В результате российские граждане испытывают трудности с путешествиями по этим направлениям.

«В теории позиция российского паспорта почти не изменилась: он занимает 50-е место в рейтинге с безвизовым доступом к 119 странам мира. За прошедший период Россия заключила безвизовые соглашения с Албанией, Белизом и Бурунди», - говорится в релизе.

Стамбул и Дубай названы «центральными транзитными пунктами для перемещений по миру». Первое место в самом «Индексе паспортов мира» занимает Япония, гражданам которой доступно 193 безвизовых направления или с получением визы по прибытии. Вторыми в рейтинге стали Южная Корея и Сингапур с 192 направлениями.

Тем не менее, отмечается, что несмотря на большое количество безвизовых возможностей для данных паспортов за всю 17-летнюю историю индекса, международный пассажирский спрос в Азиатско-Тихоокеанском регионе достиг только 17% от допандемийного уровня, а в пандемию коронавируса был ниже 10%.

«Пассажиропоток должен достичь 83% от допандемийного уровня в 2022 году, а в 2023–2024 годах на многих рынках трафик должен достичь или превысить уровень до пандемии коронавируса», - заявила главный экономист IATA Мари Оуэнс Томсен.

Страны - члены Европейского союза преобладают в первой десятке рейтинга. Так, Германия и Испания делят третью позицию рейтинга с доступом к 190 направлениям. На последнем же месте остается Афганистан, граждане которого могут направиться без виз только в 27 государств мира.