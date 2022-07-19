Глава Приамурья Василий Орлов: «В этом году на грантовую поддержку фермеров мы направили более ста миллионов рублей»

Выделенные государством средства помогут хозяйствам увеличить поголовье скота и закупить новое оборудование. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Амурские фермеры в 2022 году получат грантовую поддержку от государства на 108,5 млн рублей, сообщил губернатор Василий Орлов. Выделенные средства помогут хозяйствам увеличить поголовье скота и закупить новое оборудование. При этом поддержка оказывается как уже действующим хозяйствам, так и начинающим фермерам.

- Гранты выдаем по двум направлениям: на развитие уже имеющихся хозяйств и на запуск новых проектов, - отметил Василий Орлов. - В первом случае размер помощи до 30 млн рублей и не более 70% затрат стоимости проекта. Такую поддержку от министерства сельского хозяйства области в этом году получили 9 хозяйств. Получатели гранта «Агростартап» могут рассчитывать на помощь до 5 млн рублей, но не более 90% затрат стоимости проекта. Такую поддержку в этом году получили 9 начинающих фермеров.

Эффективность грантовой поддержки уже показал опыт прошлых лет. Фермеры использовали полученные средства на расширение поголовья, а так же покупку новой техники для содержания животных, заготовки и выращивания кормов. Фермер из села Болдыревка Валентина Лисиченко в 2018 году получила грант в 3 млн рублей. На полученные средства ее семья построила ферму на 20 голов, а также купила пресс-подборщик и трактор.

- До получения гранта у нас было три коровы, а сейчас в хозяйстве уже 24, - рассказала Валентина Лисиченко.