Захарова заявила, что Китай может себе позволить независимую от США политику

Мария Захарова, фото: Александр Щербак, ТАСС

Китай, в отличие от Соединенных Штатов, кредитоспособен и может себе позволить вести независимую политику, основанную на ответственности и многосторонности, подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя угрозы США в адрес КНР.

“Госдеп хочет заставить Пекин "платить дорогую цену"? Проблема в том, что, в отличие от США, Китай кредитоспособен и может себе позволить независимую политику, базирующуюся на ответственном подходе и истинной многосторонности", - отметила Захарова в своем Телеграм-канал.

Ранее в Госдепе заявили, что КНР дорого заплатит, если будет помогать России в обходе санкций. Как заявил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс, Соединенные Штаты вместе с десятками союзников взыщут с Китая высокую цену, если страна начнет поставки вооружения России или будет помогать в обходе санкций.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 июля 2022 года можно прочитать здесь.