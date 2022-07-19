ФАС признала компанию Apple нарушившей антимонопольное законодательство Фото: REUTERS

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала компанию Apple виновной в нарушении антимонопольного законодательства России из-за запрета разработчикам приложений сообщать клиентам о возможности оплаты покупок вне AppStore. Об этом говорится на сайте ведомства, где отмечается, что компании грозит оборотный штраф.

«Компания злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS», - говорится в заявлении ФАС, где уточняется, что речь идет о корпоративном руководстве магазина приложений App Store для разработчиков.

Отмечается, что данный магазин приложений, среди прочего, запрещает разработчикам использовать альтернативные способы оплаты или же информировать клиентов внутри приложения о возможности оплаты покупок за пределами App Store.

По мнению ведомства, Apple злоупотребляет доминирующим положением на рынке мобильных приложений. Дело было возбуждено еще в октябре 2021 года. По итогам его рассмотрения компании грозит оборотный штраф, но его размер будет определен позже.