ЕС собирается ввести санкции против мотоклуба "Ночные волки" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз рассматривает возможность включения в «черный список» в рамках седьмого пакета антироссийских ограничительных мер мотоклуба «Ночные волки», а также его руководителей. Об этом заявляет агентство Reuters со ссылкой на проект документа.

Аналогичной информацией располагает издание EUobserver, которое сообщает, что членам мотоклуба запретят ездить по Европе. Уточняется, что в «черный список» Европейского союза попадут президент клуба Александр Залдастанов, глава европейского отделения Йозеф Гамбалек, а также российские актеры Сергей Безруков и Владимир Машков.

При этом, что Гамбалек является гражданином Словакии, таким образом ему могут запретить пересекать границы с другими странами Европейского союза, и Брюссель собирается нарушить право на свободу перемещения, которая гарантирована Договором о функционировании Евросоюза всем резидентам сообщества.

Напомним, днем ранее, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что главы МИД стран - членов Европейского союза согласовали новый пакет санкционных ограничений в отношении Москвы, который не содержит дополнительных запретов на поставки энергоносителей. При этом в седьмой пакет антироссийских санкций включены 48 физических лиц.