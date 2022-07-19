Путин планирует посетить Главный военно-морской парад в Петербурге

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин собирается посетить Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал ТАСС официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 19 июля 2022 года.

"Планирует", - заявил пресс-секретарь главы государства, отвечая на соответствующий вопрос.

Отметим, что Главный военно-морской парад в "северной столице" проводится с 2017 года. Указ о его проведении подписан российским лидером. В этом году он запланирован на воскресенье, 31 июля.

Основными площадками для масштабного парада Военно-морского флота России станут акватория Финского залива и Невы, а также некоторые городские набережные.

Традиционно "марш" кораблей, катеров, подлодок, самолетов и вертолетов собирает огромное количество зрителей, среди которых как местные жители, так и гости Санкт-Петербурга.