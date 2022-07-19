Валютная биржа Тегерана запустила торги парой "иранский риал/рубль"

Валютная биржа в Тегеране во вторник, 19 июля, запустила торги парой «иранский риал / рубль». Такое заявление сделал глава Центрального банка Ирана Али Салехабади, назвав это важным шагом в развитии экономических отношений между двумя странами.

«Открытие торгов парной валютой "рубль/иранский риал" является важным шагом в развитии экономических отношений между Ираном и Россией», - заявил глава Центрального банка Ирана.

Напомним, еще в феврале 2019, российский посол в Иране Леван Джагарян заявил, что Москва и Тегеран отказались от доллара во взаимных расчетах, отметив, что Россия договорилась заменить американскую валюту рублем и риалом, а если это будет невозможно, то задействовать евро.

Дипломат также заявил, что уровень взаиморасчетов в национальных валютах собираются довести до максимально возможных показателей, добавив, что для российской стороны переход на эту систему «имеет жизненно важное значение».