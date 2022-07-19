В Запорожской области прошел обмен телами погибших военнослужащих Фото: REUTERS

В Запорожской области был произведен обмен тел погибших военных по формуле "45 на 45", сообщил РИА Новости член администрации региона Владимир Рогов.

"У нас произошел обмен телами погибших "45 на 45". Обмен был между Васильевкой и Каменским. Режим Зеленского долго не давал согласие на обмен. Это все убитые на мариупольском направлении", - уточнил он.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 июля 2022 года можно прочитать здесь.

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