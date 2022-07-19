Украинские военные выпустили шесть ракет по Херсону из РСЗО HIMARS

Украина вновь обстреляла Херсон ракетами из РСЗО HIMARS Фото: Дмитрий СТЕШИН

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили шесть ракет по Херсону, из них пять отражены системой противовоздушной обороны. Об этим сообщил РИА Новости заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов во вторник, 19 июля 2022 года.

"Было выпущено шесть ракет, - уточнил Стремоусов. - Пять ракет сбили, одна упала в районе Антоновского моста".

По его словам, обстрел велся из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Пострадавших среди мирного населения нет. Мост продолжает функционировать, добавил чиновник.

Как ранее писал сайт kp.ru, Кирилл Стремоусов заявил, что Херсонская область усиливает систему противовоздушной обороны (ПВО) на фоне участившихся ракетных обстрелов со стороны ВСУ.

Напомним, днем ранее Вооруженные силы Украины произвели массированный ракетный обстрел города Новая Каховка в Херсонской области. Часть ракет отражена системой ПВО.

Подписывайтесь на новые выпуски подкаста Виктора Баранца и слушайте, когда удобно!