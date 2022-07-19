Евросоюз собирается частично разморозить ресурсы российских банков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз планирует разморозить часть ресурсов некоторых российских банков для того, чтобы облегчить транзакции в сфере глобальной торговли продовольствием и удобрениями.

Как передает агентство Reuters со ссылкой на проект документа Евросоюза, новые меры, которые собираются принять в среду, 20 июля, подразумевают разморозку «экономических ресурсов» банков ВТБ, Промсвязьбанка, Новикомбанка, Совкомбанка, а также банка «Открытие», «Россия» и ВЭБ.

Отмечается, что Европейский союз также собирается облегчить экспорт продовольствия из российских портов, обслуживание которых было приостановлено на фоне санкционных ограничений, однако данные меры не затрагивали продовольственный экспорт.

Напомним, днем ранее, 18 июля, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что главы МИД стран - членов Евросоюза согласовали новый пакет санкционных ограничений в отношении России. По его словам, седьмой пакет антироссийских санкций не содержит дополнительных запретов на поставки энергоносителей, однако в него включены 48 физических лиц.