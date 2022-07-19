Исследование: российские компании стали чаще работать с самозанятыми Фото: Олег РУКАВИЦЫН

С февраля 2022 года прирост компаний, которые заинтересованы в работе с самозанятыми, составил более 25%, говорится в результатах исследования платформы "Консоль". Самый активный рост пришелся в период с апреля по май 2022 года на компании, которые предоставляют сотрудников работодателям на временное пользование.

Кроме того, как сообщает "Газета.ru", в текущем году компании стали в два раза чаще обращаться к платформе для управления самозанятыми по сравнению с 2021 годом. Также интерес вырос и со стороны IT-компаний — на 50% по сравнению с февралем. Это связано с релокацией разработчиков за рубеж и спросом на импортозамещение технологий, уверены специалисты.

Кстати, около 11% самозанятых россиян выбирают профессию писателя, копирайтера или грузчика. К числу самых популярных профессий также относятся профессии курьера и носильщика. Чуть меньшей популярностью пользуются профессии водителя, рекламщика и маркетолога, передает ФАН.

Ранее сообщалось, что власти рассматривают возможность предоставления имущественного налога самозанятым гражданам при покупке жилья. Соответствующий законопроект в ближайшее время собираются внести в Госдуму, пишет газета «Известия».