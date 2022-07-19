The Wall Street Journal: встреча Байдена с Мохаммедом бин Салманом завершилась для США позором

Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден опозорился в ходе поездки в Саудовскую Аравию, причинив ущерб интересам безопасности Соединенных Штатов, заявила обозреватель The Wall Street Journal Карен Хаус.

“Вот вам и восстановление американо-саудовского партнерства, которое Байден называл целью визита. Эта поездка была хуже, чем упущенная возможность. Она причинила урон интересам безопасности США на Ближнем Востоке, показав всему миру, что ни Саудовская Аравия, ни другие государства Персидского залива не доверяют Соединенным Штатам настолько, чтобы пойти на определенные жертвы для возобновления сильно потрепанных отношений", - полагает Хаус.

По словам автора публикации, американский лидер долгое время сам поступательно “условия для постоянной дипломатической неловкости”, называя Саудовскую Аравию "государством-изгоем", а кронпринца Мухаммеда бин Салмана - убийцей журналиста Джамаля Хашукджи.

Ранее сообщалось, что Байден обвинил наследного принца Саудовской Аравии в смерти журналиста Хашкаджи. Президент США заявил, что по-прежнему намерен превратить Саудовскую Аравию в “страну-изгоя”.