Песков прокомментировал формат участия Путина в саммите G20 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во вторник, 19 июля, заявил, что на сегодняшний день Кремль исходит из того, что у президента России Владимира Путина есть действующее приглашение на саммит «Большой двадцати» (G20), который состоятся в Индонезии, а формат участия главы государства определят по мере приближения данной встречи.

«Мы неоднократно объясняли ситуацию. У нас есть действующее приглашение, Россия участвует во всех форматах G20, и по мере приближения сроков саммита мы уже примем решение, как нам наиболее целесообразно, в каком формате принимать участие», - приводит ТАСС ответ представителя Кремля на вопрос об участии российского президента в предстоящем саммите «Большой двадцати».

Напомним, саммит «Большой двадцати» в этом году собираются провести на острове Бали 15-16 ноября в очном формате. Ранее пресс-секретарь российского президента заявил, что глава государства может поехать на встречу сам, а может делегировать кого-то, отметив, что Москва примет то решение, которое наилучшим образом будет подходить ее интересам.