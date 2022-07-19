Слуцкий заявил, что Москва поставит Киеву более жесткие условия в случае возобновления переговоров

Леонид Слуцкий Фото: Евгения ГУСЕВА

Россия поставит Украине более жесткие условия, чем при обсуждении мирного урегулирования в Стамбуле, если переговорный процесс возобновится. Об этом заявил журналистам лидер ЛДПР Леонид Слуцкий во вторник, 19 июля 2022 года.

"Если нам суждено снова войти в переговорный процесс, тогда условия с нашей стороны будут качественно более жесткими", - подчеркнул Слуцкий, добавив, что речь идет о демилитаризации, денацификации, сути и времени исполнения.

Депутат Госдумы уточнил, что в настоящий момент Киев не проявляет готовности к мирному урегулированию.

Как ранее писал сайт kp.ru, помощник президента РФ Юрий Ушаков выразил уверенность, что переговоры России и Украины в случае возобновления будут проходить на совершенно других условиях. Как отметил помощник российского лидера, пока что никакой заинтересованности со стороны Киева, как и со стороны западных государств, не просматривается.

Напомним, глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что мирные переговоры с РФ возможны "только после ее поражения". Он отметил, что ход переговоров напрямую зависит от ситуации на фронте. По мнению Кулебы, сейчас нет оснований для диалога с Москвой.

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