Посол России назвал смешными обвинения Москвы в гибели британского наемника Ури Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский посол в Лондоне Андрей Келин, комментируя заявления Министерства иностранных дел Великобритании, заявил, что обвинения Москвы в гибели британского наемника Пола Ури являются необоснованными. Дипломат назвал такие обвинения смешными.

«Что касается возложения на нас ответственности - на Россию как государство - это, конечно, смешно. Мы эту ответственность не принимаем, они [наемники] находятся в юрисдикции другой страны, а именно Донецкой Народной Республики, и суд, который там состоялся, имеет над ними юрисдикцию», - сказал российский дипломат.

Келин заявил, что Лондон не интересуются судьбой наемников, находящихся в плену в Донбассе. «Они уже прошли через суд, подали апелляцию и так далее. Здесь пока никаких действий», -заявил российский посол.

Как сообщалось ранее, британский наемник Пол Ури умер из-за болезней в плену в ДНР. Известно, что, несмотря на тяжесть инкриминируемого преступления, со стороны Донецкой Народной Республики ему была оказана необходимая медицинская помощь. Позже Министерство иностранных дел Великобритании обвинило в смерти британского наемника Россию.

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