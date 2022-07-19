Посол России Келин считает, что отношение Лондона к Москве не улучшится после смены власти в Британии Фото: REUTERS

Вне зависимости от того, кто придет к власти в Британии, ждать улучшений в политике по отношению к России не приходится, заявил посол РФ в Британии Андрей Келин.

"Поэтому мы не ожидаем здесь каких-либо улучшений, поскольку тут есть достаточно широкое сложившееся общее мнение антироссийское, которое вряд ли позволит поменять курс, кто бы сейчас ни пришел к руководству консервативной партии, а далее - в правительство", - отметил посол в эфире телеканала "Россия-24".

Кроме этого, Келин подчеркнул, что "русофобская тенденция сформировалась не вчера, и она ведется уже около десяти лет и резко усилилась в 2014-2015 году, затем апофеоз был в 2018 году и в настоящее время".

Ранее сообщалось, что Британия ввела новые санкции против России. Лондон запретил вывозить в Россию фунты стерлингов и банкноты стран Евросоюза.

Также ранее Британия ввела санкции против Патриарха Кирилла.