"Слишком поздно": россияне рассказали, почему отказываются от освоения IT-профессий Фото: Иван МАКЕЕВ

Аналитический центр НАФИ провел исследование и выяснил, что 36% респондентов отказываются от освоения IT-профессии из-за убежденности в запоздалости такого обучения.

Из других частых причин отказа: отсутствие свободного времени (26%) и дороговизна обучения (16%). Чуть менее популярными поводами не пытаться попасть в IT россияне назвали невозможность применить новые навыки в текущей работе (16%) и сложный учебный процесс (14%), передает "Газета.ru".

Как рассказывал "Пятый канал",в 2022-м появилось сразу две области, где в кадрах нуждаются больше остальных. Это множество российских технических компаний, которые заняли лидирующие места на рынке взамен приостановивших свою деятельность в России или ушедших вовсе. Научная сфера, связанная с искусственным интеллектом и робототехникой, также в поиске потенциально эффективных работников.

Кстати, российские школьники получат возможность бесплатно пройти курсы по программированию, сообщает телеканал "360". Постановление о выделении субсидий на обучение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В рамках проекта школьники будут заниматься по программе, включающей четыре модуля по 36 академических часов. Подростки смогут освоить первую IT-профессию еще в школе.