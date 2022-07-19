Экс-министр обороны США назвал Китай главным вызовом западным демократиям

В США назвали Китай главным вызовом западным демократиям Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главным вызовом западным демократиям является не Россия, а Китай, заявил бывший министр обороны США Марк Эспер в ходе беседы с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Содержание диалога приводится на сайте офиса главы тайваньской администрации.

"Самый большой вызов демократиям Запада сегодня исходит не из России, - подчеркнул Эспер. - Он здесь, в Азии, где Китай продолжает бросать вызов международному порядку, основанному на праве, и угрожать свободолюбивому народу региона".

Экс-министр добавил, что именно Тайвань "находится на передовой этого соперничества", и Соединенные Штаты намерены его "поддерживать и защищать".

Как писал сайт kp.ru, министерство национальной обороны Китая потребовало от Соединенных Штатов отменить сделку с Тайванем по продаже вооружения на 108 миллионов долларов.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия не меняла позицию по тайваньскому вопросу и продолжает исходить из того, что существует единый Китай, а Тайвань – это его часть.

Напомним, Тайвань с 1949 года управляется бежавшими с материкового Китая остатками правительства Чан Кайши и Гоминьдана, которые ранее проиграли коммунистам. В 1991 году было объявлено о прекращении войны с Китайской народной республикой.