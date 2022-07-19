Психолог Болдина посоветовала россиянам перестать жалеть себя, попадая в новые условия Фото: Архив "КП"

Практикующий психолог и тренер по стрессоустойчивости Александра Болдина посоветовала перестать жалеть себя, попадая в новые условия.

"Жалость к себе — это крик о помощи и ожидание кого-то сильного и умного, кто придет и спасет", - рассказала она в беседе с Lenta.ru

По словам специалиста, люди, которые жалеют себя, находятся в "детской позиции".

"А это означает беспомощность, невозможность принимать решения, отсутствие ответственность за свою жизнь", - резюмировала Болдина.

Кстати, психологи рассказывают, что чувство тревоги может мешать полноценной жизни, заставляя постоянно отвлекаться на неприятные мысли. Однако существует эффективный метод борьбы с таким состоянием. Полноценный отдых помогает побороть тревожность и в целом благоприятно сказывается на состоянии здоровья. Помимо этого, важно соблюдать водный баланс, а также каждое утро делать классическую растяжку, рассказывает телеканал "360".

Ранее психолог Елена Перминова рассказала, как правильно расслабляться, чтобы чувствовать себя бодрым и отдохнувшим, а не уставшим. По ее словам, отдыхать нужно до того, как почувствуете усталость. Это нужно делать, когда почувствовал именно утомление, а не усталость, передает "Пятый канал".