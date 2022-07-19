Член СПЧ Ашманов считает, что YouTube в России могут заблокировать к осени 2022 Фото: REUTERS

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, президент исследовательской и технологической компании «Крибрум» Игорь Ашманов считает, что видеохостинг YouTube могут заблокировать в России к осени этого года, когда будет выстроена нормальная работа аналогичных российских сервисов.

Ашманов, выступая на круглом столе в Общественной палате по теме угроз для несовершеннолетних пользователей интернета, заявил, что необходимо рассчитывать на блокировку YouTube, напомнив, что накануне владельца видеохостинга Google в очередной оштрафовали за неудаление запрещенного контента.

«Это когда-нибудь кончится. Я думаю, это кончится к осени, когда и Rutube нормально заработает, видео "ВКонтакте" станет более или менее самостоятельным хостингом. Когда начнется нормальная работа этих сервисов, появится замена [YouTube]», - заявил член Совета при президенте РФ во вторник, 19 июля.

Напомним, днем ранее, 18 июля, Мировой судья Таганского района Москвы назначил Google второй оборотный штраф на сумму более чем 21 млрд рублей за повторное неудаление запрещенной в России информации.