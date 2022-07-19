Депутат Госдумы Слуцкий считает, что Рогозину дадут курировать «знаковое направление» Фото: Виктор Гусейнов

Бывший генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин будет курировать какое-то «знаковое направление», считает депутат Государственной думы, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Он сильный, профессиональный человек, преданный президенту России. Безусловно, не останется без работы. Уверен, не знаю какое, но это будет знаковое направление», – сказал парламентарий в беседе с журналистами.

Как писал сайт kp.ru, в пятницу, 15 июля, президент России Владимир Путин освободил Дмитрия Рогозина от должности главы «Роскосмоса» . Вместо него на пост руководителя госкорпорации был назначен бывший заместитель правительства России Юрий Борисов.

Сам Рогозин заявил, что был назначен генеральным директором «Роскосмоса» в самое тяжелое время, отметив, что это был период, когда каждый день искал деньги для того, чтобы не остановились предприятия.