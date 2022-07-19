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Экономика19 июля 2022 12:22

В Еврокомиссии не ожидают возобновления поставок по «Северному потоку» после технических работ

ЕК работает с учетом того, что трубопровод не вернется в строй
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
В Еврокомиссии не ожидают возобновления поставок по «Северному потоку» после технических работ

В Еврокомиссии не ожидают возобновления поставок по «Северному потоку» после технических работ

Фото: REUTERS

Еврокомиссия (ЕК) готовится к худшему сценарию, согласно которому поставки газа по трубопроводу «Северный поток» не возобновятся после завершения профилактических работ, заявил еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан.

«Европейская комиссия не ожидает возобновления поставок газа в Европу из России по газопроводу «Северный поток» после того, как на этой неделе завершится плановое техническое обслуживание», – передает его слова газета The Wall Street Journal.

По словам еврокомиссара, ЕК работает с учетом того, что трубопровод не вернется в строй.

Как писал сайт kp.ru, «Газпром» приостановил прокачку газа через «Северный поток» утром в понедельник, 11 июля.

Напомним, приостановка работы связана с плановым ежегодным техническим обслуживанием. Предполагается, что оно продлится 21 июля 2022. Таким образом, природный газ из России продолжит поступать в страны Западной и Центральной Европы лишь по одной транзитной ветке через Украину.