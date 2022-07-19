Байден может ввести режим чрезвычайной климатической ситуации в США в ближайшие дни Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден может ввести режим чрезвычайной климатической ситуации в стране в течение текущей недели. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме, знакомые с планами.

«Президент ясно дал понять, что если Сенат не будет принимать меры из-за климатического кризиса и поддерживать нашу отечественную индустрию чистой энергетики, то этим готов заняться он сам. Мы рассматриваем все варианты, решений пока нет», - приводит издание слова чиновника из Белого дома на условиях анонимности.

Уточняется, что данный вопрос обсуждается на фоне сопротивления одного из сенаторов от Демократической партии Джо Манчина с планами по выделению больших средств на борьбу с глобальным потеплением. При объявлении режим чрезвычайной ситуации, администрация президент получит больше полномочий для того, чтобы снижать уровень выбросов СО2 и работать над трансформацией энергетики.

Напомним, сегодня, 19 июля, в Великобритании был зарегистрирован новый абсолютный температурный рекорд. За несколько дней до этого рекорд был отмечен в испанском городе Вальядолиде, где на землю начали падать птицы из-за аномальной жары.