Кремль ожидает возобновления переговоров по вывозу украинского зерна в ближайшее время Фото: Мария ЛЕНЦ

Кремль ожидает, что переговоры по вывозу зерна из украинских портов возобновятся в ближайшее время, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы ожидаем, что в самое ближайшее время эти переговоры будут продолжены. Россия готова внести свой вклад в решение проблемы продовольственного кризиса, который не просто зреет, а который уже созрел во всем мире», – сказал официальный представитель Кремля в эфире «Первого канала».

Как заявил Песков, ситуация на Украине, в частности с вывозом украинского зерна не является причиной продовольственного кризиса. По словам пресс-секретаря главы государства, Россия готова приложить максимум усилий для того, чтобы это украинское зерно вернулось на мировые рынки.

Как писал сайт kp.ru, делегации России, Турции, Украины и ООН ранее договорились создать в Стамбуле координационный центр по вопросу вывоза зерна с Украины.

Между тем Минобороны Турции сообщило о достижении принципиальных договоренностей по созданию «зернового» коридора.