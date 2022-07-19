Курс евро 19 июля 2022 упал ниже 56 рублей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский рубль продолжает укрепляться по отношению к доллару и евро во вторник, 19 июля. Так, европейская валюта упала ниже 56 рублей, что произошло впервые с 1 июля текущего года. Такие данные следуют из динамики торгов на Московской бирже.

Согласно данным торгов на Московской бирже, курс доллара на 15:01 по московскому времени потерял в цене 1,41 рубля, опустившись до 54,93 рубля, а евро упал до 55,99 рубля, теряя 1,16 рубля.

Напомним, неделю назад, в минувший вторник, 12 июля, курс евро опустился ниже одного доллара, что произошло впервые с 2002 года. Как писал сайт kp.ru, такое изменение курса европейское валюты объясняют опасениями надвигающейся рецессии в Евросоюзе. Кроме того, эксперты обращают внимание на рекордный уровень инфляции, которая была отмечена в июне этого года в 19 странах зоны евро, составив 8,6% против 8,1% месяцем. Специалисты также ожидают ужесточения денежно-кредитной политики Центробанка еврозоны.