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Экономика19 июля 2022 12:34

Курс евро 19 июля 2022 упал ниже 56 рублей

Курс доллара опустился ниже 55 рублей
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Курс евро 19 июля 2022 упал ниже 56 рублей

Курс евро 19 июля 2022 упал ниже 56 рублей

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский рубль продолжает укрепляться по отношению к доллару и евро во вторник, 19 июля. Так, европейская валюта упала ниже 56 рублей, что произошло впервые с 1 июля текущего года. Такие данные следуют из динамики торгов на Московской бирже.

Согласно данным торгов на Московской бирже, курс доллара на 15:01 по московскому времени потерял в цене 1,41 рубля, опустившись до 54,93 рубля, а евро упал до 55,99 рубля, теряя 1,16 рубля.

Напомним, неделю назад, в минувший вторник, 12 июля, курс евро опустился ниже одного доллара, что произошло впервые с 2002 года. Как писал сайт kp.ru, такое изменение курса европейское валюты объясняют опасениями надвигающейся рецессии в Евросоюзе. Кроме того, эксперты обращают внимание на рекордный уровень инфляции, которая была отмечена в июне этого года в 19 странах зоны евро, составив 8,6% против 8,1% месяцем. Специалисты также ожидают ужесточения денежно-кредитной политики Центробанка еврозоны.