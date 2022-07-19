Прокуратура Польши возбудила уголовное дело о нападении на посла России 9 мая 2022 Фото: Ирина Полина/ТАСС

Прокуратура Польши возбудила уголовное дело о нападении на российского посла Сергея Андреева, произошедшем 9 мая этого года. Об этом рассказал сам дипломат.

«Мне пришло письмо из прокуратуры, где меня уведомили о том, что возбудили уголовное дело», – сообщил посол в беседе с РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, посол России в День Победы, как это и происходило ежегодно, приехал возложить венок к мемориалу памяти солдат, погибших при освобождении Польши, но сделать это ему не дала толпа украинцев, которые облили дипломата красной жидкостью.

После инцидента Андреев сообщил, что при нападении его облили сиропом. По словам посла, он сделал такой вывод, так как жидкость, которой его облили, оказалась сладкой на вкус. Дипломат также рассказал, что заметил агрессивно настроенных людей с плакатами еще по прибытии к кладбищу, где стоит памятник советским солдатам. При этом польской полиции рядом не было.