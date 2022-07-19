Посольство РФ запросило у Индии разъяснения из-за задержания российского судна Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посольство России в Индии осведомлено о задержании российского грузового корабля в порту Кочи в индийском штате Керала, и по данному факту российская сторона уже обратилась в Министерство иностранных дел страны для разъяснения ситуации.

«Обратились в МИД Индии за официальным разъяснением обстоятельств произошедшего. Также просили дипведомство обеспечить безусловное соблюдение прав российских судовладельцев и экипажа», - приводит ТАСС заявление, сделанное в диппредставительстве.

Напомним, накануне стало известно о решении Высокого суда южного штата Кералы в Индии арестовать российский грузовой корабль за неуплату топливных сборов компании Bunker Partner OU, которая базируется в Эстонии. Как сообщалось, судно VV MAUA-I из России не оплатило топливный сбор в размере 23 503 долларов, а судебный иск был подан местным держателем доверенности эстонской компании, которая потребовала оплаты стоимости загрузки топлива. Отмечалось, что на данный момент грузовой корабль находится в морском порту индийского города Кочин.