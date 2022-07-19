Игорь Артамонов: «Липчане-победители Всероссийского конкурса молодёжных проектов получили гранты от 200000 до 1200000 рублей»

Фото: липецкаяобласть.рф

Игорь Артамонов отметил несколько идей. Среди них экологический проект Орхана Азизова «Плоггинг-забег #чистыйЛипецк», который состоит из 44 мероприятий. Среди них интерактивные лекции Школы молодого эколога более чем в полутора десятках школ и четырех колледжах региона, а также субботники, плоггинг-забеги.

Губернатору понравилась и программа Никиты Алексеева по создания креативного art-пространства в библиотеках для привлечения молодежи. Также Игорь Артамонов выделил проект «Возрождая традиции, помогаем детям» Вячеслава Червякова. Инициатива направлена на приобщение детей к народной культуре родного края. В ходе реализации проекта будут проводиться инклюзивные занятия по лепке традиционной глиняной игрушки, изготовлению гончарных изделий, а также ткачеству и плетению поясов. Для ребят с ограниченными возможностями здоровья проведут творческие мастер-классы, выставки, культурные мероприятия, помогут организовать занятость детей - сирот.

Несколько липецких проектов призваны привлечь студентов - архитекторов к преобразованию городской среды, созданию центра медиа-волонтерства, обучению молодых людей социальной журналистике и развитию воркаута. А Елецкие реконструкторы получили средства от Росмолодежи на строительство полуземлянки, навеса и новой сцены для музыкантов фестиваля «Русборг».

«Работа с особенными детьми, проекты по экологии, развитию спорта – инициатив много, все они по-своему интересные и нужные. Радует, что в нашем регионе есть активные молодые люди, которые хотят изменить мир вокруг себя, сделать жизнь в регионе лучше. Мы обязательно будем поддерживать молодежь и их проекты», – обозначил приоритеты региональной власти Игорь Артамонов.