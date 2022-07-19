Работающим россиянам назвали условие выплаты проиндексированной пенсии Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что получить проиндексированную пенсию граждане смогут уже после завершения трудовых отношений.

Ежегодно происходит индексация пенсии для работающих пенсионеров, но получают граждане ее, только прерывая свои трудовые отношения. Это, кстати, порождает большую трудовую миграцию: когда часть наших работающих пенсионеров увольняются, чтобы проиндексировать пенсию, а потом снова трудоустраиваются. Это является большой проблемой, которая вызывает дискуссии в обществе", - пояснила она в беседе с Lenta.ru.

Парламентарий также отметила, что разговоры о необходимости вернуться к вопросу о том, чтобы индексация пенсии работающих пенсионеров проходила на общих основаниях, поднимаются регулярно.

Ранее сообщалось, что с 1 августа в России проиндексируют пенсии работающим и неработающим пенсионерам, мера затронет около 7,3 млн человек, передает RT. Так, работающие пенсионеры, которые получают дополнительные баллы за страховые отчисления, будут получать на 314,07 рубля больше.

Как ранее рассказывало издание "Москва 24", Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий военнослужащих на 10% с 1 июня 2022 года. Закон регламентирует и особенности прохождения службы военными, которые признаны негодными или ограниченно годными по состоянию здоровья и награждены госнаградами в связи с участием в боевых действиях, а также являются ветеранами боевых действий.