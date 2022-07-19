«РЖД» попросили Совет Евросоюза отменить ограничения против компании Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Российские железные дороги» направили в Совет Евросоюза заявление об отмене введенных против компании ограничений.

«Санкции ЕС направлены на ограничение возможностей ОАО «РЖД» выполнять социально значимые гуманитарные функции и являются дискриминационными по отношению к населению Российской Федерации. Кроме того, они противоречат значительному количеству норм международного права и актов самого ЕС», – сказано в Telegram-канале «РЖД»

Как отметили в компании, перевозчик предоставляет миллионам жителей России, в том числе проживающих в отдаленных, труднодоступных районах, а также социально уязвимым группам населения равные возможности для передвижения по территории страны. Совет ЕС классифицирует поезда как предметы роскоши для российских граждан, и санкции блокируют их поставки и ремонт, заявили в компании. Вместе с тем, подчеркнули в «РЖД», в ЕС железнодорожный транспорт позиционируется как массовый и углеродно-нейтральный.

«Совет ЕС безосновательно, в нарушение правовых принципов и норм внес компанию в санкционный список, устанавливающий запрет на привлечение финансирования. Помимо негативного гуманитарного эффекта, санкции влекут нарушение базовых правовых принципов свободы ведения бизнеса и владения имуществом, постулированных в основополагающих документах ЕС», – отметили в «РЖД».

Также в компании напомнили, что экспортное эмбарго в отношении железнодорожной техники стало единственной причиной прекращения компанией Siemens поставок и технического обслуживания поездов «Сапсан» и «Ласточка». В «РЖД» выразили надежду, что Совет ЕС взвешенно рассмотрит представленные доказательства нарушения международно-правовых норм, базовых принципов деятельности ЕС и внутренних противоречий в санкционных актах.