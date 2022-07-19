Суд Британии смягчил ограничения, наложенные на счета российского бизнесмена Петра Авена Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Суд Великобритании смягчил ограничения, наложенные ранее на счета российского бизнесмена Петра Авена, чтобы миллиардер мог оплачивать расходы на свой особняк в Лондоне. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Лондонский суд решил смягчить свое решение в отношении банковских счетов, которые используются российским миллиардером Петром Авеном для оплаты расходов в его особняке и охраны дома», - передает агентство.

В издании сообщают, что данный судебный процесс является частью расследования по обвинению российского бизнесмена в уклонении от санкционных ограничений, введенных против него из-за специальной военной операции России на Украине.

Сотрудники Британского Национального агентства по борьбе с преступностью в мае этого года обыскали дом Авена, заявив, что нашли след на получение более чем 3 млн фунтов стерлингов. Сообщалось, что данные средства якобы перевели в Великобританию из Австрии за несколько часов до введения санкционных мер.

Уголовное дело в отношении российского бизнесмена открыли в конце мая этого. Санкционные ограничения против владельцев консорциума «Альфа-групп» Михаила Фридмана и Петра Авена ввели 28 февраля 2022 года.