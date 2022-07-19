Подполковник Дэвис из США заявил, что западные генералы врут о положении украинской армии в Донбассе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Западные генералы в своих интервью лгут о реальном положении Вооруженных сил Украины в Донбассе, тем самым вводя в заблуждение общественность. Об этом сообщил подполковник ВС США Дэниел Дэвис в публикации для издания 19Fortyfive.

Как отметил эксперт, американские военные начальники глубоко заблуждаются, когда заявляют о том, что западное оружие изменило баланс сил между сторонами конфликта на Украине.

Как подчеркнул автор статьи, российская армия обладает подавляющим преимуществом как на земле, так и в небе, а поставки артиллерийских систем HIMARS не дали преимуществ украинской армии, которая несет большие потери.

"Украине катастрофически не хватает боеприпасов для гаубиц, в то время как РФ продолжает производить почти неограниченный объем снарядов", - уточняется в публикации.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 июля 2022 года можно прочитать здесь.