Польша может прекратить бойкот товаров из России и Белоруссии из-за роста инфляции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Варшава может прекратить бойкот товаров из России и Белоруссии из-за высокой инфляции.

Как передает польская газета Money.pl, реакция польских граждан на санкционные ограничения быстро изменяется, когда речь идет об их решениях как потребителей. «До сих пор было много попыток бойкотировать компании, но обычно они не заканчивались успехом», - говорится в публикации.

Согласно данным опроса, проведенного Money.pl, 61% поляков пытаются избегать российских и белорусских товаров, однако не исключает изменение своего мнения по причине инфляции. Отмечается, что наибольший процент тех, кто негативно относится к товарам из России и Белоруссии, наблюдается среди опрошенных старше 55 лет. Таких, согласно результатам опроса, 76%.

«Чаще всего репутация бренда серьезно связана с самой страной. Однако эксперты отмечают, что такая ситуация не будет продолжаться долго. Тем более что экономические проблемы не благоприятствуют такому типу поведения», - предает издание, где отмечают, что быстрый рост цен означает, что в скором времени бойкот может ослабнуть.

Сообщается, что в июне этого года инфляция в Польше составила 15,5%, что стало самым рекордным показателем для последних 25 лет.

Напомним, ранее Евростат представил данные о рекордной инфляции в еврозоне, которая была зарегистрирована в июне 2022 года в 19 странах и составила 8,6% против 8,1% в мае этого года. Как уточнило статистическое агентство, инфляционный рекорд отмечен в странах Балтии.