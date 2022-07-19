В Тегеране началась встреча Путина и Раиси

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Встреча президентов России и Ирана Владимира Путина и Ибрахима Раиси стартовала в Тегеране, сообщили в Кремле.

Российский лидер находится с однодневным визитом в Тегеране. Как ожидается, главы двух стран обсудят вопросы двустороннего партнерства, а также международную проблематику.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что во вторник, 19 июля, Владимир Путин летит в Тегеран. Там он встретится не только с главой исламской республики, но и с турецким президентом Эрдоганом. В Кремле раскрыли, о чем попытается договориться российский лидер.

Также ранее Дмитрий Песков уточнил, что Путин не планирует обсуждать покупку беспилотников с Раиси. При этом официальный представитель Кремля уточнил, что у него нет комментариев по поводу сообщения Вашингтона о том, что Российская Федерация якобы рассматривает вариант покупки беспилотных летательных аппаратов у Ирана.