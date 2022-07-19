Премьер Литвы рассказала о последствиях отказа России от поставок газа в Европу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Возможный отказ России от поставок природного газа в Европу в любом случае затронет Литву, а также скажется на стоимости голубого топлива. Такое заявление во вторник, 19 июля, сделала премьер-министр республики Ингрида Шимоните.

«Мы полностью обеспечиваем потребности Литвы в природном газе и уже отказались от его закупок в России, но дефицит этого сырья на рынке скажется на цене газа, поэтому будет иметь последствия и для нас», - сказала глава правительства республики.

Напомним, с 11 июля поставки российского газа по трубопроводу «Северный поток», который является основным маршрутом экспорта голубого олива из России в Европу, были временно остановлены на десять дней по причине проведения планового ежегодного техобслуживания на газопроводе. Тем временем на Западе опасаются, что работа газопровода может не возобновиться.

Как писал сайт kp.ru, накануне агентство Bloomberg со ссылкой на выводы Еврокомиссии сообщило, что прекращение поставок российского газа неизбежно приведет к снижению ВВП Европейского союза.