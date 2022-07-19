Путин заявил о рекордном товарообороте между Россией и Ираном Фото: REUTERS

Отношения между Россией и Ираном развиваются хорошими темпами, о чем свидетельствует рекордный товарооборот между странами, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с иранском президентом Ибрахимом Раиси.

«Рекордными цифрами мы можем похвастаться с точки зрения роста товарооборота. Мы укрепляем наше взаимодействие по международной безопасности, вносим существенный вклад в урегулирование сирийского кризиса», – сказал глава государства.

Как писал сайт kp.ru, российский лидер находится с однодневным визитом в Тегеране. Как ожидается, главы двух стран обсудят вопросы двустороннего партнерства, а также международную проблематику.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Путин встретится в столице Ирана не только с главой исламской республики, но и с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. В Кремле раскрыли, о чем попытается договориться российский лидер.