Читатели Breitbart считают, что нефтяное эмбарго против России навредило самому Западу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Читатели американского издания Breitbart резко отреагировали на известие о том, что Россия отправила Кубе 700 тысяч баррелей мазута вопреки всем стараниям западных страны помешать ей продавать нефть.

Многие сделали вывод, что санкции ударили, в основном, по самим США и Европе, а некоторые предложили американскому лидеру Джо Байдену отправиться в Гавану и "поклянчить" нефть там.

“А в Европе дела идут из рук вон плохо. Граждане просыпаются с лицом удивленного Пикачу и осознают: оказывается, ограничения работают в обе стороны", - отметил Dr. Deplorable Catz.

"Это и есть ваше хваленое "Отстроим заново еще лучше"? Ни тебе нефти, ни газа, ни денег, ни еды, ни будущего", - пожаловался Jim Grogan.

"Между тем бензин в России стоит один доллар и 43 цента за галлон. А в США - четыре доллара и 78 центов. Очевидно, этот дуралей Джо здорово просчитался с санкциями. А они разбежались и нас обставили", - написал Bluewing1940.

Ранее сообщалось, что нефтяное эмбарго Евросоюза больше навредит мировой экономике, чем России. РФ компенсирует снижение объемов экспорта ростом стоимости нефти.