Сунак, Мордонт и Трасс прошли в следующий тур выборов на должность премьера Британии Фото: REUTERS

В следующий тур выборов на должность премьер-министра Британии прошли бывший глава Минфина Риши Сунак, замминистра по международной торговле Пенни Мордонт и глава МИД Лиз Трасс, из гонки выбыла бывшая замминистра по делам женщин и равноправия Кеми Баденок, сообщил сегодня, 19 июля, глава руководящего комитета Консервативной партии Грэм Брейди по результатам голосования.

Как уточняется. наибольшее число голосов вновь набрал Риши Сунак (118), далее следуют Пенни Мордонт (92) и Лиз Трасс (86).

Всего о своем желании баллотироваться на пост лидера консерваторов и премьера Британии ранее заявляли 11 парламентариев, восемь них отсеялись на более ранних этапах.

Новые туры будут идти до тех пор, пока не останется два основных претендента, каждый раз будет выбывать кандидат с наименьшим количеством голосов.

Ранее сообщалось, что во второй тур выборов премьера Великобритании прошли шесть кандидатов. Больше всего голосов в первом туре набрал экс-глава Минфина Риши Сунак.

Напомним, на прошлой неделе, 7 июля, Борис Джонсон, который стал главой правительства в 2019 году, объявил о своем уходе с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии. Как писал сайт kp.ru, согласно данным, которые появились в тот же день, число политиков, покинувших британский кабмин на фоне правительственного кризиса, разгоревшегося накануне, превысило 50 за два дня.