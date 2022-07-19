SVT: Бывший офицер ВВС Швеции погиб в районе Донецка

Бывший офицер ВВС Швеции погиб в районе Донецка Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В районе Донецка в ходе боевых действий погиб лейтенант, ранее служивший в Военно-воздушных силах Швеции в городе Уппсала.

По информации телеканала SVT, 28-летний мужчина приехал на Украину «пару месяцев назад» с целью «завербоваться» в отряды Вооруженных сил страны и поделиться своими тактическими знаниями. Лейтенант шведских ВВС принимал участие в боях на Донецком направлении и погиб от ранения гранатой.

Телеканал отмечает, что в боевых действиях на Украине принимали участие несколько сотен шведов. В частности, они состоят в так называемой международной бригаде и в более мелких подразделениях. Как подчеркивается в сообщении, некоторые из них ранее служили в Вооруженных силах Швеции и уволились по собственному желанию, чтобы отправится на Украину. При этом есть информация и о тех, кто принимает участие в боевых действиях, будучи офицерами королевских ВС, нарушая таким образом шведское законодательство.

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