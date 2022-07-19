Сенатор Башкин заявил, что не видит серьезных оснований для блокировки YouTube в России

В Совфеде не видят серьезных оснований для блокировки YouTube в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В настоящее время нет серьезных оснований для блокировки видеохостинга YouTube в России, считает заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин.

«Россия – открытое государство и приветствует конкуренцию, так что пусть YouTube работает. Но YouTube обязан, как и другие платформы, выполнять требования российского законодательства. Не будет нарушать, тогда и не придется закрывать», – сказал парламентарий в беседе с РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, ранее председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что YouTube будет заблокирован в России, если не будет следовать закону.

В свою очередь глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев считает, что видеохостинг может быть площадкой для распространения правдивой информации в ответ на фейки.