Reuters: Поставки газа по «Северному потоку» возобновятся после завершения техобслуживания

Поставки газа по «Северному потоку» возобновятся после завершения техобслуживания Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Поставки газа из России по трубопроводу «Северный поток» возобновятся в четверг, 21 июля, после завершения плановых технических работ, рассказали источники, знакомые с ситуацией.

По информации Reuters, запуск газопровода будет возобновлен вовремя, однако пропускная способность будет менее 160 миллионов кубометров в сутки. К прежним уровням прокачки газа «Северный поток» вернется к 11 июля 2022, сообщил собеседник агентства.

Как писал сайт kp.ru, «Газпром» приостановил прокачку газа через «Северный поток» утром в понедельник, 11 июля.

Напомним, приостановка работы связана с плановым ежегодным техническим обслуживанием. Предполагается, что оно продлится 21 июля 2022. Таким образом, природный газ из России продолжит поступать в страны Западной и Центральной Европы лишь по одной транзитной ветке через Украину.

Между тем Еврокомиссия готовится к худшему сценарию, согласно которому поставки газа по трубопроводу «Северный поток» не возобновятся после завершения профилактических работ.