Ракетный эсминец США Arleigh Burke прибыл в Финляндию

Ракетный эсминец США Arleigh Burke Фото: ru.wikipedia.org

Ракетный эскадренный миноносец Arleigh Burke Военно-морских сил Соединенных Штатов прибыл в Финляндию. В настоящее время он находится в порту Хельсинки.

«С возвращением USS Arleigh Burke! Еще одна демонстрация нашей приверженности работе вместе с нашим будущим союзником по НАТО», – сказано в Twitter посольства США в Финляндии.

Эсминец уже побывал в Хельсинки в ноябре прошлого года.

Как писал сайт kp.ru, заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Иоанэ заявил, что присоединение к Североатлантическому альянсу не предусматривает автоматического размещения баз блока на ее территории, и сейчас такие планы не рассматриваются.

Напомним, главы МИД Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде и представители 30 стран НАТО подписали протоколы о вступлении Хельсинки и Стокгольма в Североатлантический альянс на официальной церемонии, прошедшей в штаб-квартире НАТО.