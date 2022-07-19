В Нижнем Новгороде воссоздадут постановку оперы Большого театра «Пиковая дама»

Фото: АНО "Центр 800"

В столице Приволжья постановкой Народного артиста РФ, художественного руководителя Александринского театра режиссера Валерия Фокина откроется 88-й театральный сезон. Сейчас здесь уже ведутся подготовительные работы по воссозданию легендарного спектакля. К репетициям актеры приступят уже в августе

«Для любого театра в России сотрудничество с Большим театром – это высокая планка, подтверждающая профессиональный уровень коллектива. Нижегородский оперный театр вместе с постановочной группой Большого театра представит одну из лучших в мире интерпретаций оперы «Пиковая дама» - от режиссера Валерия Фокина. Он бережно подошел к наследию Петра Ильича Чайковского и обогатил оперу интересными визуальными решениями. В техническом плане это очень сложный спектакль! Декорации и костюмы из Большого театра перевозили на шести фурах», – прокомментировал и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Олег Беркович перенос легендарной постановки Большого театра на Нижегородскую сцену.

Фото: АНО "Центр 800"

Уже в начале следующего месяца в театре приступят к репетициям и техническая адаптация спектакля. В партии Германа выступит Иван Гынгазов – звезда мировой оперы, приглашенный солист Мариинского театра, лауреат Национальной оперной премии «Онегин» (2021). Главные женские партии исполнят солистки Нижегородской оперы Екатерина Ясинская (Лиза) и Наталия Ляскова (Графиня).

Художественный руководитель Нижегородского театра оперы и балета Алексей Трифонов рассказал, что история двух театральных коллективов тесно связана между собой именем Бориса Александровича Покровского. Он долгое время был главным режиссером Большого театра, куда пришел в 1943 году с должности художественного руководителя Горьковского театра оперы и балета.

«И мы рады, что сегодня сотрудничество двух театров продолжается. Мы хотим представить максимально корректную адаптацию спектакля Валерия Фокина, естественно, учитывая технические и творческие возможности нашего театра. Работа, которую проделали режиссер Валерий Фокин и художник спектакля Александр Боровский, абсолютно уникальна. Они создали, наверное, самое «петербургское» прочтение этой самой «петербургской» оперы в мировом репертуаре. Это спектакль редкий по целостности художественного высказывания», – отметил Алексей Трифонов.

Фото: АНО "Центр 800"

В постановке будут участвовать артисты Нижегородского театра оперы и балета, а также оркестр La Voce Strumentale под управлением главного дирижёра театра Дмитрия Синьковского.

Художник спектакля – лауреат национальной премии «Золотая маска», лауреат Государственной премии РФ Александр Боровский.