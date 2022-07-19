Минюст США просит дать ему полномочия по передаче доходов от арестованных активов россиян Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство юстиции Соединенных Штатов просит дать ему полномочия, позволяющие передавать доходы от арестованных активов граждан России на возмещение ущерба Украине. Об этом заявил глава межведомственного спецотдела администрации США Адамс Эндрю.

«Предоставить возможность передачи доходов от конфискованного имущества Украине для возмещения ущерба», – назвал он одно из предложений Минюста на слушаниях в юридическом комитете Сената США.

Как отметил Эндрю, реализация этой идеи потребует соответствующих изменений в закон о регулировании использования конфискованных активов.

Как писал сайт kp.ru, ранее в ходе встречи министров финансов и руководителей банков стран «Большой семерки» глава Минфина США Джанет Йеллен была вынуждена признать, что передача замороженных российских активов Украине является противозаконной с точки зрения действующих американских норм.

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