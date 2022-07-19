Глава Минобороны Украины заявил о потребностях Киева в ракетах дальностью более 150 км Фото: REUTERS

Украинская армия нуждается в ракетах дальностью более 150 км для реактивных систем залпового огня (РСЗО), заявил министр обороны Украины Алексей Резников на заседании американского аналитического центра «Атлантический совет».

«Российские войска начали отходить далеко от наших позиций, поэтому нам нужны ракеты большей дальности – больше 100, больше 150 км, чтобы обстреливать их и быть более эффективным», – сказал глава украинского Минобороны.

Резников напомним, что Вооруженные силы Украины начали использовать для HIMARS и РСЗО М270 ракеты дальностью 80 км. Как считает министр, Киев доказал, что «может использовать их экономно и точно».

Напомним, ранее глава украинского Минобороны в интервью британскому изданию Financial Times выразил уверенность, что его страна получит от США больше РСЗО HIMARS, в частности ракеты дальностью 300 километров.

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