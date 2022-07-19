Депутат Госдумы Черняк назвал фантастикой угрозы Украины атаковать Черноморский флот России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Госдумы России от крымского региона Алексей Черняк назвал представителя минобороны Украины "горе-стратегом", а его заявления о планах "атаковать" Черноморский флот РФ и вернуть Крым - чем-то "из разряда фантастики".

“Такого рода заявления и угрозы украинских горе-стратегов - из разряда фантастики. Сам Гаврилов, очевидно, уже продумал, в какое западное государство он сбежит. Если брать принцип украинских властей - военные действия должны вестись до последнего украинца, - такой приказ он отдать и сможет, но больше чем уверен, что, получив этот приказ, ВСУ, понимая, что их посылают на верную смерть, скорее пойдут на Киев", - сказал РИА Новости Черняк.

Ранее заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов в интервью британскому изданию Times заявил, что, по его мнению, Украина рано ли поздно "атакует флот" при помощи западного оружия и вернет Крым.

Также ранее kp.ru писал. что Зеленский отказался от идеи вернуть Крым и Донбасс силой оружия. При этом перед дипломатическими переговорами президент Украины настаивает на "кровавых" боях.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 июля 2022 года можно прочитать здесь.

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